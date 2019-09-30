البعثة الأممية تدين التهديدات الموجهة لوزير مالية الوفاق من قبل عناصر بارزة بمليشيا النواصي

طرابلس-العنوان

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التهديدات التي وجهها أفراد إحدى الجماعات المسلحة ضد وزارة المالية بطرابلس، وذلك في إشارة إلى تعرض وزير مالية الوفاق فرج بومطاري للتهديد من قبل القيادي الفعلي لمليشيا النواصي محمد أبودراع.

واعتبرت البعثة، أن هذا التصرف المدان يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة القانون.

وأعربت البعثة عن دعمها الكامل لقرار السلطات المختصة بتحديد الجناة ومقاضاتهم، وأكدت استعدادها لتقديم كل الدعم اللازم لمؤسسات الدولة والمسؤولين في سعيهم لخدمة الشعب الليبي عبر التنفيذ الكامل لسيادة القانون.

وأمر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا بالقبض على كل من “الطاهر عروة| و “محمد أبودراع” على خلفية قيامهما بالتهجم على المفوض بوزارة المالية فرج بومطاري بمقر عمله في ديوان الوزارة الكائن بطريق السكة في العاصمة طرابلس يوم الأربعاء الماضي.

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