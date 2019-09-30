المسماري: القيادة العامة تعلن عن عقد جلسة عامة يجاوب فيها المشير حفتر عن أسئلة المواطن

ليبيا – أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أن القيادة العامة تؤمن بضرورة التواصل المستمر مع المواطن الداعم الأساسي والجوهري للقوات المسلحة.

اللواء المسماري لفت في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” اليوم الاثنين إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر سيتيح للمواطن الفرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات التي تجول في تفكيره وذلك في جلسة عامة سيتم تحديد مكانها وتوقيتها لاحقاً.

وطالب المسماري المواطنين الراغبين في المشاركة تعبئة النموذج للمشاركة في الجلسة على الرابط :” https://forms.gle/96iXokp4p73KrbGN6″ ليصل للمواطن رسالة بالمكان والموعد.

الناطق باسم القائد العام نوّه إلى أن الأماكن محدودة لذا سيتم الاختيار حسب أولوية إستلام الرسائل مع مراعاة السن وطبيعة العمل والمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية