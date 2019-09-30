تعرف على أسباب عدم انعقاد جلسة البرلمان اليوم

كشف عضو مجلس النواب علي السعيدي، عن أسباب عدم انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، بمقره في مدينة طبرق.

وقال السعيدي، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن أسباب عدم عقد الجلسات هو غياب أغلب الأعضاء بما في ذلك رئاسة الهيئة.

وكان مجلس النواب قد ناقش خلال جلسته الأسبوع الماضي، مشاريع عدد من القوانين من بينها مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ثلاثة وأربعين لسنة ألف وتسعمئة وأربع وسبعين، بشأن تقاعد العسكريين، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

يشار إلى أن مجلس النواب يعقد جلساته يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في مقر المجلس بمدينة طبرق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا