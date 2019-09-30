طرابلس تتخلص من نفاياتها

بعد أن تراكمت القمامة وتكدست وأصبحت في كل منطقة وحي وشارع في طرابلس تحركت الجهات الخدمية المعنية بالنظافة أخيرا للقيام بدورها المنوط بها.

وفي منطقة حي الأندلس ما تزال حملة النظافة مستمرة بإزالة القمامة المتراكمة على مدخل الطريق السريع، وعلى حافة الطريق بالبلدية وتحديدا بمنطقة السياحية قرب محطة الوقود.

وقد أولت قنوات 218 هذا الملف أهمية بالغة في نشراتها وتغطياتها في برامجها، ما جعل هذه الشركات تقوم بواجبها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحرس البلدي وفي خلال 3 أيام تم تجميع ما يقارب 900 طن من القمامة في حملة مستمرة تقوم بها بلدية طرابلس المركز.

وإذا ما استمرت حملات النظافة مع تعاون المواطنين ووعيهم من أجل أن تكون طرابلس نظيفة فإن مشاهد تكدس القمامة في الطرقات لن تتكرر ولن تحتاج طرابلس لحملات كبيرة أخرى لتعود لوضعها الطبيعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية