البعثة الأممية تدين التهديدات الموجهة لـ”أبومطاري”

أخبار ليبيا24

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأحد التهديدات التي وجهها أفراد إحدى الجماعات المسلحة ضد وزارة المالية بطرابلس، وذلك في إشارة للتهديدات التي تعرض وزير مالية الوفاق فرج بومطاري شخصيتين بينهم القيادي البارز في القوة الثامنة المعروفة بـ (النواصي) محمد أبودراع قبل أيام.

واعتبرت البعثة، أن هذا التصرف المدان يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة القانون، معربة عن دعمها الكامل لقرار السلطات المختصة بتحديد الجناة ومقاضاتهم.

وأكدت البعثة استعدادها لتقديم كل الدعم اللازم لمؤسسات الدولة والمسؤولين في سعيهم لخدمة الشعب الليبي عبر التنفيذ الكامل لسيادة القانون.

وأمر وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا بالقبض على كل من “الطاهر عروة و “محمد أبودراع” على خلفية قيامهما بالتهجم على وزير المالية فرج بومطاري بمقر عمله في ديوان الوزارة الكائن بطريق السكة في العاصمة طرابلس يوم الأربعاء الماضي.

وعقب صدور أمر القبض كتب محمد الأزهر أبودراع الملقب بـ “الصندوق” جملة على حسابه بموقع “فيسبوك” قائلًا: “روسيا في عين زارة مش في وزارة المالية”، في خطوة اعتبرها مراقبون في الشأن العام “استهزائا” بأمر القبض عليه.

وكان وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري قد تقدم بشكوى إلى النائب العام ووزير الداخلية، قائلًا إن “شخصا يدعى الطاهر عروة اقتحم مقر عمله بديوان وزارة المالية مدعيا صفة نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية، وشخصا آخر يدعى محمد بودراع تهجم عليه وهدده بالقتل بعد أن وضع رصاصة من عيار تسعة ملم في يده، وغادرا المبنى” وفق قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24