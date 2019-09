البعثة الأممية: الاعتداء المسلح على وزير المالية انتهاك خطير

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التهديدات التي وجهها أفراد في إحدى الجماعات المسلحة ضد وزارة المالية وذلك في 25 أيلول/ سبتمبر.

وأوضحت البعثة، في بيان اليوم الاثنين، أن ” هذا التصرف يشكل انتهاك خطير لسيادة القانون”.

وأعربت البعثة عن دعمها الكامل لقرار السلطات المختصة بتحديد الجناة ومقاضاتهم، وتقف على أهبة الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لمؤسسات الدولة والمسؤولين في سعيهم لخدمة الشعب الليبي عبر التنفيذ الكامل لسيادة القانون.

