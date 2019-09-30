بلدي سرت يعلق حول استهداف سلاح الجو لمواقع في المدينة

دان عميد بلدية سرت مختار المعداني القصف الجوي الذي طال مدينة سرت خلال اليومين الماضيين مؤكدا أن سرت تقف بمنأى عن كافة التجاذبات السياسية والعسكرية.

وبشأن التهديدات التي طالت المجلس البلدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بضرورة أن يصدر المجلس بيانا حول الحادثة أو الرحيل، أكد المعداني أن قرار البلدي مستقل ولا يمكن لأي شخص أن يكون وصيا عليه.

وأضاف المعداني أنه لو بإمكان البيانات حماية المدينة من الصواريخ لتم إصدار ألف بيان بدل بيان واحد.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الوطني قد وجه ضرباته الجوية على مواقع تابعة لقوات الوفاق في مدينة سرت ،بقصف مكثف، وقالت قوة حماية وتأمين سرت -التابعة لقوات الوفاق- إنَّ طيراناً حربياً مسيراً مواقعا تابعة للقوة بعدة غارات جوية.

وذكرت مصادر متطابقة أن القصف الجوي العنيف استهدف مواقع تقع في ناحية الجنوب الشرقي من مدينة سرت منها “كامبو النهر” و “مشروع الأبقار”.

ومع احتدام المواجهات ازدادت حدة الاستقطاب، وانقسمت الساحة الميدانية إلى معسكرين بارزين، معسكر للتشكيلات المسلحة التي اعترف بها الوفاق بعد أن كان يعد بعضها ميليشيات، ومعسكر تابع للقيادة العامة للجيش الوطني وساهم هذا الاستقطاب الحاد في اتساع رقعة العمليات العسكرية ، وجعل من أهداف القوات المسلحة وبالأخص تلك الموضوعة في قائمة سلاح الجو تزداد.

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