الآغا: الكبير يقيل الحاجي بعد تسريبه معلومات حول عمليات مصرفية مشبوهة لشراء أسلحة

قال رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الآغا، إن محافظ مركزي طرابلس، الصديق الكبير، أقال مدير إدارة العمليات المصرفية، فتحي الحاجي، وعين مكانه، ميلاد الهويجي، الموظف السابق بمصرف الجمهورية.

الآغا أفاد بأن الإقالة جاءت بعد اتهام الحاجي بتسريب معلومات حول العمليات المصرفية المشبوهة لشراء أسلحة.

كما نشر مجموعة من تدوينات الهويجي الموجودة على صفحته الشخصية بموقع التواصل، الفيس بوك، قائلا إنه لا يعلم ما إن كان الهويجي رجلا مصرفيا، أو مراسلا حربيا، أو داعشيا، أو من جماعة الإخوان.

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