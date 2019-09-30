لمواجهة الغلو والتطرف ..  ليبيا تشارك في دورات الأزهر الشريف في مصر

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت الدفعة السادسة من أئمة وخطباء ووعاظ وحفظة كتاب الله، لتلقي دورة تدريبية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة تحت إشراف مشيخة الأزهر الشريف أمس الأحد.

يشار إلى أن عددهم يصل إلى 50 من الليبيين من كافة مناطق ومدن وقري ليبيا إلى جمهورية مصر العربية،

وأوضح رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا أكرم فرج الجراري، أن الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي أقيمت على مراحل نظرا لما تشهده ليبيا من انتشار الجماعات التكفيرية المتطرفة والإرهابية.

الجراري لفت إلى أن الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر يحملان على عاتقهما مسؤولية تأهيل الأئمة والخطباء ونشر صحيح الإسلام في مواجهة الغلو والتطرف الذي يشهده العالم العربي والإسلامي ولا سيما ليبيا.

وانطلاقًا من المسؤولية الدينية والتاريخية والدور الريادي للأزهر الشريف، تبنى الأزهر الشريف وإمامه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، موقفًا واضحًا وسياسة رصينة لمكافحة كافة التيارات الفكرية المنحرفة، ارتكزت على الرفض التام والإدانة الفورية والعاجلة لكافة أشكال الإرهاب، مع التأكيد المستمر على براءة الإسلام من كل ما تقوم به هذه العصابات المنحرفة، التي تنفذ أجندات خارجية وتهدف إلى تشويه صورة الإسلام وتعاليمه السمحة.

وقد أعلن الأزهر الشريف عن ملامح خطته لمكافحة الإرهاب والقوى الظلامية منذ أواخر عام 2014م، حيث أبهر العالم كله بعقد أول مؤتمر عالمي لمواجهة التطرف والإرهاب ودعا إليه ممثلين عن 120 دولة من مسلمين «سنة وشيعة»، ومسيحيين وبعض الطوائف الأخرى؛ للوقوف على صيغة موحدة ضد التطرف والإرهاب.

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