الشح: دول محور الشر تعمدت عدم ذكر الاتفاق السياسي في نيويورك ليتم تجاوزه

ليبيا – قال عضو لجنة الحوار أشرف الشح إن الحكومة الإيطالية الحالية هي حكومة هجينة من أحزاب غير متجانسة ليس لها رؤية موحدة لكن يجمعها في ظل الأزمة السياسية هو احتياجها للدول الأوروبية الأخرى كفرنسا والمانيا لتمرير بعض الملفات الخاصة من خلال الإتحاد الأوروبي.

الشح أشار خلال تغطية خاصة أيعت على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن ذلك له انعكاس على سياساتها في الملفات الأخرى حيث لم تعد السياسية الأوروبية منافسة بل محاولة للوصول لنقاط إتفاق.

ونوّه إلى أن الإجتماعات التي تم عقدها في نييورك هي عبارة عن محاولة فرنسية لخطف الأضواء من المبادرة الألمانية التي ستجمع كل الأطراف المؤثرة في ليبيا أو الدولية المنخرطة في الملف الليبي، مشيراً إلى أن هدف الفرنسيين من خلال هذا الاجتماع هو تثبيت بعض النقاط التي تضمن لهم عدم تجاوز ما استثمروا فيه خلال السنوات الماضية حسب زعمه.

ويرى أن ما يقوم به القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ومن وصفهم بـ”مؤيديه” عبارة عن محاولة لفرض أمر واقع والحصول على نقاط إضافية للتفاوض على الطاولة في إجتماع برلين القادم.

وقال :” كل البيانات السابقة يتم الإعلان عنها من خلال صفحات الدول عبر صفحات وزارة الخارجية وما إلى ذلك البيان الصادر في نيويورك تم تسريبه لذلك لا يمكننا اعتباره كبيان معبر واعتبره فشل للجهود الفرنسية لإصدار موقف موحد من خلال التجمع الدولي بالتالي محاولة فرض خارطة طريق معينة على إجتماع برلين، أعتقد ان موقف السراج في كلمته أمام الجمعية العامة تبين وصوله لقناعة أنه لا فائدة من عدم إتخاذ مواقف سياسية في مستوى المدافعين عن الأرض في الميدان وهذه الدول لا يمكن ان تغير مواقفها بالمهادنة لأنها استثمرت الموضوع خلال السنوات الماضية فلن تغير موقفها إلا بهزيمة مشروعها وفشله”.

وإعتبر أن الكرة حالياً في ملعب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحكومته لذلك عليهما بدء تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات التي تعبر عن الموقف السياسي الذي طرحه خلال كلمته أي إتخاذ إجراءات معينة تجاه هذه الدول خاصة .

وإدعى أنه ميدانياً لا يستطيع “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) الدخول لطرابلس وستبرهن الأيام القادمة أن الحرب استنزفت قواته لدرجة استعانته بالمرتزقة من دول الاتحاد السوفيتي السابقة والمعارضة التشادية والسودانية مما يدل على فشل الحملة العسكرية وفقاً لتعبيره.

وأضاف الشح أن الدول تحاول المحافظة علىما وصفه بـ” استثماراتها في حفتر ” من خلال إعادته للعملية السياسية وفرضه كأمر واقع، معتقداً أن البيان والنقاط التي وردت من خلال اجتماع نيويورك هي محاولة لوضع خارطة طريق فقط.

كما بيّن أن الإصرار على تجاهل الإتفاق السياسي وأن يتم ذكر فقط لقاء باريس وباليرمو وأخيراً أبو ظبي هي محاولة من فرنسا ومن وصفهم بـ”دول محور الشر العربي” لتجاوز الاتفاق السياسي ورسم خارطة جديدة تمهيد للقاء برلين.

وتوقع أن الهدف من إجتماع برلين هو جمع الأطراف الدولية دون مشاركة الأطراف الليبية لمحاولة تجاوز الإتفاق السياسي والتصوير أن الحرب أو المعركة في ليبيا هي حرب بالوكالة أي أن الإجتماع محاولة لتوافق الدول المنخرطة في الأزمة الليبية بحيث تضغط على الأطراف الداعمة لها في ليبيا للوصول لتسوية سياسية.

وإعتقد أن المسؤولية الأن تقع على حكومة الوفاق من خلال المحافظة على شرعيتها وتقويتها عن طريق مسارين الداخلي كجمع الأطراف الداخلية التي وصفها بـ”المدافعة والمضادة لمشروع عسكرة الدولة ومشروع الدول الغازية” وكذلك على الأرض من خلال تحكيم الوضع العسكري بمحاولة تحقيق إنجازات في الميدان لتقوية موقفها والمسار الآخر على المستوى الدولي من خلال تطبيق ما جاء في كلمته من إجراءات ضد ما وصفها بـ” الدول الداعمة لحفتر” بتحميلها المسؤولية والتهديد برفع دعوة للتعويض عما اقترفته في ليبيا بإستخدام إثباتات لتوريدها للأسلحة وبإرسالها الجنود والفنيين لتشكيل ضغط سياسي داخلي على هذه الدول على حد قوله.

الشح تابع قائلاً :”بغض النظر عن تحقيقه من عدمه استعماله من الناحية السياسية لخلق أداة ضاغطة على السياسة الداخلية الفرنسية والضغط على مركز إتخاذ القرار مهم جداً وأعتقد أن هذا الإجراء قد يدعم موقف الحكومة سياسياً ويجعلها ذات صوت عالي لا يمكن تجاوزه”.

وذكر أن حكومة الوفاق والسراج لديهما فرص جيدة للعمل بها خلال الفترة القادمة بالتوازي مع العمل في الميدان ودعم المواجهات العسكرية بشكل يمكنهما خلال الفترة القادمة من تحقيق إنجازات على الأرض.

وعن كيفية تطبيق الشروط الواردة في البيان الختامي والضامن من إلتزام الجميع بتطبيق البنود علق مشيراً إلى أن مشروع البعثة بشكل عام مهدد بحكم الواقع السياسي والمعطيات على الأرض، مرجحاً ان تشهد الـ 4 اسابيع القادمة أي إلى حين انعقاد مؤتمر برلين تحركات على المستوى العسكري تخفض من حجم الآمال التي تعقدها فرنسا والدول المشاركة في ماوصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة لى العاصمة).

أما بشأن موقف حكومة الوفاق أوضح أنها ستتخذ إجراءات على كافة المستويات السياسية وتعقد تحالفات أقوى مع الداخل والدول الداعمة التي لها مصالح مشتركة وذات الرؤى لدفع ما وصفه بـ”العدوان ومشروع عسكرة الدولة” في اشارة منه لدولتي قطر وتركيا ، مجدداً إعتقاده بأن كل ماورد في بيان نيويورك محاولة إضافية غير مضمون تركيبها من قبل هذه الدول.

وإختم حديثه مضيفاً :”ما نقل عن المسؤول التركي غير دقيق وأشار لموقف حكومة الوفاق من عملية وقف إطلاق النار وضرورة وقف وتثبيت المعتدي في المناطق التي وصل لها في 4 ابريل وهذا ما يجب الضغط عليه أن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب إرتباطه بعدم بقاء القوات الغازية في المناطق ما قبل 4 أبريل”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية