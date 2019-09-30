قيادي بجماعة الاخوان: علينا ترتيب صفوفنا قبل إجتماع برلين للوقوف في وجه المشروع المصري الفرنسي

ليبيا – علق العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي على الحراك الجديد لمجلس النواب في طبرق بشأن الدعوة لمؤتمر القاهرة 2.

الجازوي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانورما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن ما قام به بعض نواب خاصة نواب كتلة منطقة برقة يظهر بجلاء ما كان متوقع من سيطرة مصر على البرلمان وبأنه ممثل لإرادتها.

وقال أن البرلمانات ليست مالكة للشعوب ولمقدراته فلا يحق للبرلمانات في العالم التنازل عن مقدرات الوطن بأي حال من الأحوال لذلك الحديث عن تفويض مصر للحديث عن توزيع الثروة بشكل عادل والتي هي رهينة لتفاهمات الشعب الواحد فيما بينهم، يعد سابقة خطيرة.

وتابع مضيفاُ :”أقول لأبناء الشعب الليبي إذا كانت هناك طائفة تفتح هذا الباب لمصر وقيادتها هناك غيرهم من سيفتحها لدول أخرى وستكون بلادنا مرتع للتدخلات الخارجية وستضيع المصلحة الوطنية، لا أظن أن السيسي الذي يتحدث عن توزيع عادل للثروة لنسأله أولاُ هل هناك توزيع عادل للثورة في مصر؟ لذلك كل من يريد التدخل في هذه الملفات ليثق ويتأكد أبناء الشعب أنه لن يتدخل من أجل مصلحته”.

كما يرى أنه من الضروري أن يسارع النواب والسياسيين في ليبيا لترتيب صفوفهم وخوض جولة سياسية جديدة في اجتماع برلين لأن القضية الليبية وهي رهينة التدويل والمؤتمرات التي تعقدها القوة المعنية في الملف الليبي، مطالباً إياهم بإعداد رؤيا وطنية في هذا المشروع لأن المشروع الفرنسي والمصري المتناهيان في دعم عودة الممثل لهم في حكم ليبيا خليفة حفتر وعودة الدولة الاستبدادية لا يخفون ذلك على حد زعه.

الجازوي أشار إلى أن التقاسم العادل للثروة يقصد به تقاسم عادل فيما بينهم كقوة متصارعة على هذه الثروة وما يوجد في ليبيا من ثروات، مؤكداً أنه واجب على الساسة الليبيين وضع نظرة واحدة تتمثل في المدافعة عن مدنية الدولة وعدم عودة ما وصفه بـ”حكم العسكر وحكم من يريد السيطرة على البلاد لقمع إرادة الشعب الليبي المتمثلة في اختياراته و انتخاباته وتداول السلطة”.

وإعتقد القيادي بجماعة الاخوان المسلمين في ختام حديثه أن كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تعتبر نقطة إلتقاء كبيرة ستكون جامعة لكل الوطنيين المناديين بوطنية الدولة للتآلف والإتحاد حولها من أجل وضع تفاصيل للمشروع الوطني على أي طاولة تحاور مع القوة المتصارعة على الثروة.

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