مراقبو التعليم بالحكومة المؤقتة يطالبون بمزيد من الصلاحيات

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طالب مراقبي التربية والتعليم بالبلديات التابعين لوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، وزير التعليم الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز، اليوم الأحد، مزيداً من الصلاحيات وذلك لتذليل الصعاب أمام شريحة قطاع التعليم.

واستعرض المراقبين خلال اجتماعهم مع الوزير اليوم الأحد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بكلية الزراعة بجامعة عمر المختار بالبيضاء أبرز المشاكل التي تعيق سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى توفير الوسائل التعليمية والكتاب المدرسي واستيفاء إجراءات صرف مرتبات عقود المعلمين.

وبحث وزير التعليم مع مراقبي القطاعات عدة مواضيع خاصة ببدء العام الدراسي الجديد، وتحديد موعد انطلاق الدراسة بالإضافة إلى عرض الخطة الدراسية التي تم اعتمادها من الوزارة، بالإضافة إلى عرض تقرير مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية فيما يخص مشاريع الصيانة والإنشاء الخاصة بالمؤسسات التعليمية.

وأعلنت الوزارة أن الإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد، سيكون خلال حفل تقيمه يوم الثلاثاء لتعرض فيه الخطة الدراسية والمشروع الوطني للتدريب وخطة عمل مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية.

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