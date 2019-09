نظم مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الانتخابات المحلية في ليبيا على مدى 3 أيام ورشة عمل حول التواصل والتوعية موجهة لفائدة ممثلي بلديات نالوت ووزان وزلطن والقلعة.

وأكدت الأمم المتحدة، أن ” الورشة تأتي في إطار السعي إلى تعزيز قدرات البلديات المنتخبة على التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام”.

