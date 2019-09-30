هل تستجيب وزارة التعليم بالمؤقتة لمطالب مراقبي التعليم بالبلديات

البيضاء-العنوان

عقد وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز اليوم الأحد بالبيضاء اجتماعًا مع مراقبي التعليم بالبلديات لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالعملية التعليمية والاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

وخلال الاجتماع، طالب المراقبين وزير التعليم بالمزيد من الصلاحيات وذلك لتذليل الصعاب أمام شريحة قطاع التعليم، كما استعرضوا أبرز المشاكل التي تعيق سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى توفير الوسائل التعليمية والكتاب المدرسي واستيفاء إجراءات صرف مرتبات عقود المعلمين.

وبحث الوزير مع مراقبي القطاعات عدة مواضيع خاصة ببدء العام الدراسي الجديد، وتحديد موعد انطلاق الدراسة بالإضافة إلى عرض الخطة الدراسية التي تم اعتمادها من الوزارة، بالإضافة إلى عرض تقرير مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية فيما يخص مشاريع الصيانة والإنشاء الخاصة بالمؤسسات التعليمية.

وأعلنت الوزارة أن الإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد، سيكون خلال حفل تقيمه يوم الثلاثاء لتعرض فيه الخطة الدراسية والمشروع الوطني للتدريب وخطة عمل مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية.

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