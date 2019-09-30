بعد وصفها شركة “خطوات” بالشيطان .. أوقاف بنغازي تقدم اعتذارها

أخبار ليبيا 24 – خاص

قدم مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي اعتذاره للقائمين على شركة خطوات للدعاية والإعلان عما لحقها من إساءة وتشهير من قبل التابعين للمكتب بوصفه إياها بأنها شركة خطوات الشيطان .

جاء ذلك خلال بيان نشره مكتب الأوقاف ببنغازي بشأن إعلان الشركة السالف ذكرها لإقامة مهرجان خطوات لأول مره في بنغازي بحضور الفنان رامي جمال بمدينة بنغازي في العشرين من سبتمبر الجاري .

وقال بيان الأوقاف إنه بغض النظر عن شخص مرتكب الفعل “المقصود هنا صاحب الدعوة للحفل”، فهو لا يتقصد بذلك أشخاصًا أو فئات أو مؤسسات بعينها أو غيره، وأن التواصل مع القائمين على شركة خطوات التي قامت بالإعلان عن إقامة (مهرجان خطوات)، وتبيان الحكم الشرعي وما ينجم عنه من مفاسد بإقامة المهرجانات الغنائية وغيرها ومنا صحتهم في ذلك.

المكتب أكد في بيانه “على أن النصيحة لله وأن الحكم يبين بغض النظر عن الأشخاص، دون تمييز وإن التمس لهم العذر بعدم العلم بالحكم الشرعي؛ أو التأول فيه وعدم قصد نتائجه .

وأوضح المكتب أنه سيكون دائمًا متابع لما يحصل في مدينة بنغازي خاصة وليبيا عامة؛ لتقديم النصح ببيان الحكم الشرعي لما يعرض من وقائع وأحداث وما قد يترتب على بعضها من مفاسد ومخالفات شرعية .

يشار إلى أن الفنان المصري رامي جمال اعتذر عن إقامة حفل كان من المتوقع إقامته في بنغازي في العشرين من سبتمبر بعد اعترض مكتب أوقاف بنغازي عن الحفلة، وشن هجوم على منظمي الحفل .

وأوضح رامي جمال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر الأسباب التي دعته لإلغاء الحفل.

وكتب يقول: “جمهور حفل ليبيا المحترم، أعتذر عن عدم تواجدي معكم، نظرًا لعدم إكمال المنظمين باقي الشروط المطلوبة، ‏وفي حال تحديد موعد آخر من عدمه سوف أبلغكم”.‏

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