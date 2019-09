أكد السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، أن “هناك حلولا للأزمة الليبية متعددة الأطراف، قد تكون بطيئة ومعقدة، ولكنها شفافة مبنية على قواعد شاملة”.

وأكمل أوفتشا، في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر، أن ” ألمانيا تقوم بتشكيل تحالف متعدد الأطراف منذ الأسبوع الماضي، مع خمسين بلدا من البلدان الشريكة في نيويورك، من أجل محاولة حل الأزمة الليبية”.

