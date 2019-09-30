اخبار ليبيا الان

الشاطر: رد الرئاسي على المؤتمر الوزراي في نيويورك قطع الطريق أمام حكم العسكر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا-  أعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر أن رد المجلس الرئاسي على المؤتمر الوزراي في نيويورك وضع الخطوط العريضة بوضوح لأي لقاء آخر يتصدى للأزمة في ليبيا.

 الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين، قال:”إن رفض الصفقات على حساب الحق في تقرير المصير وقطع الطريق امام حكم العسكر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك