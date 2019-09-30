الثني يتابع سير عمل الهيئة العامة للمواصلات والنقل ومشاريعها

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة سير عمل الهيئة العامة للمواصلات والنقل وذلك خلال اجتماع عقده برئيسها الكابتن محمد علي علدالقادى.

وناقش الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العامة للمواصلات و النقل لشؤون الموانئ والنقل البحري الكابتن خالد الجربي، ونائب رئيس الهيئة لشؤون الطرق و النقل البري الدكتور إسماعيل قودان، إضافة إلى وكيل عام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات، سير عمل الهيئة.

واستعرض الاجتماع سير عمل عدد من المشاريع التي تنفذها الهيئة ونسب الإنجاز بها، و كيفية تذليل كافة العراقيل لضمان سير عمل هذه المشاريع بالشكل المطلوب.

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