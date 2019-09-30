أمريكا تراقب أجواء غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

كشف موقع “مراقب رادار إيطاليا” المتخصص في متابعة حركة الطائرات العسكرية فوق إيطاليا والمتوسط اليوم الأحد قيام إحدى الطائرات المسيرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية بمهمة مراقبة في مكان ما غرب ليبيا.

وأوضح الموقع، أن طائرة نورثروب جرومان “آر كيو – 4 غلوبال هوك” غادرت قاعدة الناتو “سيغونيلا” في صقلية بإيطاليا بمهمة مراقبة في مكان ما غرب ليبيا.

وتستخدم هذه الطائرة بدون طيار من قبل القوات الجوية الأمريكية كطائرة استخبارات ومراقبة واستطلاع.

وبإمكان هذه الطائرة الطيران على ارتفاع 20 ألف متر، لمدة تصل إلى36 ساعة.

وفيما سبق أوضح موقع ديلي بيست الأميركي أن الطائرة الطائرة المسيرة قادرة على التحليق فترة طويلة وتنفذ مهمات أخطر، كما أنها تحمل كاميرات ومجسات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ويمكنها اعتراض المكالمات الهاتفية ومكالمات الراديو، كما تحمل رادارا يمكنه تعقب الأهداف المتحركة داخل أي دولة من خارجها.

وتأتي عملية المراقبة في ظل تزايد العمليات القتالية بين الجيش الوطني وقوات الوفاق في المنطقة الممتدة من سرت شرقًا وحتى زوارة غربًا إلى غريان والجفرة جنوبًا، لكن من المرجح أن تكون عملية المراقبة لهذه الطائرة في إطار مواصلة عملية القضاء على التنظيمات الإرهابية وإحباط أي نشاط لها داخل ليبيا.

ويوم الجمعة أعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) تنفيذ غارة يوم الخميس ضد تنظيم داعش أسفرت عن مقتل 17 عنصرًا تابعًا للتنظيم جنوب غرب ليبيا.

وفي بيان لها نقلت (أفريكوم) عن هيدي بيرج، مدير الاستخبارات في القوة، قوله: “إن هذه الحملة مستمرة ضد داعش والشبكات الإرهابية التي تسعى إلى إيذاء الليبيين الأبرياء”.

وأضاف بيرج، “نحن نواصل ملاحقة داعش في ليبيا وإرهابيين آخرين في المنطقة، سنحرمهم من الملاذ الآمن للتنسيق والتخطيط للعمليات في ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24