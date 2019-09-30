الثني يبحث سير عمل هيئة المواصلات

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الاثنين برئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي لبحث سير عمل الهيئة.

وتطرق الثني خلال اللقاء إلى أبرز العوائق التي تعرقل عمل الهيئة ووضع الحلول المثلى لضمان سيرعملها على أكمل وجه، وفي السياق ذاته استعرض الثني سير عمل عدد من المشاريع التي تنفذها الهيئة ونسب الإنجاز بها، وكيفية تذليل كافة العراقيل لضمان سير عمل هذه المشاريع بالشكل المطلوب.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل لشؤون الموانئ والنقل البحري، ونائب رئيس الهيئة لشؤون الطرق والنقل البري، إضافة إلى وكيل عام وزارة الدفاع.

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