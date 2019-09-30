ابوعميد: المليشيات قاب قوسين أو أدنى من الزوال

سلط رئيس المجلس الأعلى ورشفانة، د. المبروك محمد ابوعميد، الضوء على الجهود والاجتماعات الدولية التي عقدت خلال الآونة الأخيرة حول الملف الليبي.

وقال ابوعميد، في تصريحات خاصة لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن المليشيات المعرقلة لحل الأزمة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الزوال”، وتابع، “المشكلة الليبية هي مشكل إرث اجتماعي اقتصادي وسياسي تمتد جذوره من مئات السنين بسبب السياسات الاستعمارية التي تعرضت لها ليبيا وما حصل بعد سنة 2011 وإسقاط الدولة من قبل الدول الاستعمارية وبعض الدول التابعة وتحويل ليبيا إلى بلد تحكمه المليشيات والعصابات وبدعم خارجي متعدد، وبعد 9 سنوات تعرضت مصالح الدول للخطر من ذات صناعتهم وشعروا بأن المليشيات والعصابات لا يمكن أن يعول عليها لتحقيق مصالحهم فقرروا إنهاء تلك المليشيات وضرورة تسليم سلاحها للمؤسسات الرسمية العسكرية والشرطية المتعارف عليها وهو ما ظهر واضحا من البيان الأخير للدول التي اجتمعت لمناقشة الملف الليبي والذي يمكن أن نستنتج منه الآتي…. 1. رسالة للمليشيات بأن زمنها قد ولى ولا يمكن أن تكون جزء من الحل بل هي المشكلة…. 2.دعم غير معلن للقوات المسلحة العربية الليبية للسيطرة على البلد وبسط الأمن وفي ذات الرسالة بأن الجيش لا يمكن أن يتولى مقاليد الحكم…. 3. التوجه فورا لحوارات سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة وطنية مؤقتة والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية ثم وضع دستور يراعي الوضع الاجتماعي والسلطات المحلية والمركزية والتوزيع العادل للثروة”.

وأضاف ابوعميد، “مع ما سبق ذكره فإن المشهد قد يستمر لما هو عليه الآن ومن المتوقع أن ترفض المليشيات تسليم السلاح وبذلك تستمر القوات المسلحة ومن يساندها في استكمال العملية العسكرية لتحرير طرابلس ولن تجد الدول بديلا الا دعم الجيش وسوف تستمر معاناة المواطن فترة ليست بالقصيرة ولتقصير أمد الأزمة وإنها الفوضى على الشعب دعم القوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير حفتر”.

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