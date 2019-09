أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن ” عدد القضايا إلى 332 قضية, ووصل عدد المتهمين إلى 600 متهم من جنسيات مختلفة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس 2019″.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان له اليوم الأحد، أن “كمية الضبطيات من مخدر الحشيش إلى نحو 723,250 كيلو, ومن مخدر الهروين بلغت الكمية المضبوطة 30 جرام, وبلغت الكمية المضبوطة من مخدر الهروين إلى 11,450 كيلو، أما بما يتعلق بالأقراص المخدرة وصلت الكمية التي تم ضبطها إلى 609042 ستمائة وتسعة آلاف واثنان وأربعون قرص, بالإضافة إلى ضبط 126460 مائة وستة وعشرون ألفا و أربعمائة و ستون لتر من الخمور محلية الصنع, بجانب 891 قنينة من الخمور المستوردة من الخارج”.

The post “داخلية الوفاق”: ضبط 600 متهم من جنسيات مختلفة في قضايا مخدرات خلال 8 شهور appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية