 هون تحتفي بإصدار تراثي جديد

أقامت جمعية ذاكرة المدينة بمدينة هون حفلاً بمناسبة الإصدار الجديد للباحث في الموروث والتراث الشعبي ” أحمد بركوس ” والذي حمل عنوان ” أغاني الرحى والجبادة ”

وشهدت الاحتفالية عديد الكلمات التي تمحورت حول أهمية الاهتمام بالموروث الليبي الذي يشكل جزءاً مهما من الهوية الليبية وحث الشباب على الاهتمام بالموروث وتوجيه الخريجين لإجراء الدراسات والمقارنات في التراث الليبي التي يحتاج بعض منها للبحث والتدقيق والمقارنات والاستنتاجات..

ويعد الإصدار الجديد إضافة مهمة حول أغاني العمل قديما والتي كانت تستخدم ويغنيها الأجداد أثناء عمليات الرحي، وكذلك عمليات الجبادة أثناء رحي الحبوب والمنتوجات الزراعية.

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