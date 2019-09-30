هيئة اتصالات المؤقتة تؤكد حرصها على وحدة القطاع واستمرار تقديم الخدمات بالصورة المثلى

أخبار ليبيا 24 – خاص

أهابت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة كافة موظفي قطاع الاتصالات بالوقوف صفًا واحدا وعدم الإنجرار وراء القرارات التي تصدر من جهات غير شرعية .

الهيئة أكدت في بيان لها اليوم الإثنين على ضرورة عدم إقحام فروع ومكاتب الشركات بالمناطق في مثل هذه الصراعات وعدم نفاذ القرارات التي تصدر بإعفاء وتكليف إدارات الفروع والمكاتب بالمنطقة الشرقية إلى حين استقرار البلاد وتوحيدها.

وتقدمت الهيئة في بيانها بالشكر لمدراء الفروع والمناطق ومكاتب الاتصالات والبريد في المنطقة الشرقية على المجهودات التي بذلت في الفترة السابقة والمحافظة على استقرار العمل بالاتصالات وتوحيدها وتنفيذ المشاريع القائمة،

وشددت على أهمية تسيير الأعمال بالمنطقة الشرقية، مؤكدة حرصها التام على وحدة القطاع واستمرار تقديم الخدمات بالصورة المثلى.

‏وبينت الهيئة أن ما تشهده الهيئة من صراع قائم في التمثيل القانوني لبعض مجالس إدارات الشركات والدعاوى المنظورة لا يخدم المصلحة العامة ويؤدي إلى زعزعة العمل بالقطاع وتؤثر على تقديم الخدمات.

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