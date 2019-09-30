داخلية الوفاق تعلن عدد القضايا المسجلة خلال أغسطس الماضي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فتح 332 قضية خلال شهر أغسطس الماضي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه بلغ عدد القضايا التي جرى فتحها خلال شهر أغسطس الماضي 332 قضية فيما وصل عدد المتهمين إلى 600 متهم من جنسيات مختلفة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن كمية الضبطيات من مخدر الحشيش بلغت نحو 723,250 كيلو ومن مخدر الهروين بلغت الكمية المضبوطة 30 جرام وبلغت الكمية المضبوطة من مخدر الهروين إلى 11,450 كيلو أما فيما يتعلق بالأقراص المخدرة وصلت الكمية التي تم ضبطها إلى 609042 بالإضافة إلى ضبط 126460 لتر من الخمور محلية الصنع بجانب 891 قنينة من الخمور المستوردة من الخارج.

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