مليشيا قليوان التابعة للوفاق تنشر خطابًا تحريضيًا ضد “أبومطاري”

طرابلس-العنوان

شنت مليشيا “الشهيد عبدالقادر قليوان –المقاتلة” بالمنطقة العسكرية الوسطى التابعة للمجلس الرئاسي هجومًا لاذعًا ضد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج أبومطاري. واصفة إياه بـ “الإمعّة الذي انقلبت عليه الدنيا”.

وفي تحريض ضده، وجهت الكتيبة عبر حسابها بموقع “فيسبوك” إلى المقاتلين في صفوف ما يسمى بـ “عملية بركان الغضب” خطابًا تقول فيه: إن “فرج أبومطاري تم فرضه فرض وبمنطق القوة من قبل حفتر لكي يكون وزير المالية في حكومة السراج”.

وأضافت، “أن فرج أبومطاري لازال يصرف إلى يومنا هذا مرتبات من وصفتهم بـ “المُعتدين على طرابلس”، مشيرة إلى أن مرتباتهم ترسل لحساباتهم قبل حتى مُرتبات “بركان الغضب”.

وتابعت في خطابها التحريضي، “هل تعلم أنت يا من تُقاتل في عملية بركان الغضب أن فرج أبومطاري وبعد اتصاله بالقيادة العامة وحفتر واشتكى له أن يتعرض لمضايقات وأنه قد يفر من طرابلس وكبادرة دعم وقوة وإنه مدعوم وأن له سند قوي قام حفتر بإصدار أوامره لقصف مقر كتيبة النواصي كرساله لـ “فرج أبومطاري” إنني معك وأدعمك”.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أمر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مديرية أمن طرابلس بالقبض على كل من “الطاهر عروة” و “محمد أبودراع” على خلفية قيامهما بالتهجم على “أبومطاري” بمقر عمله في ديوان الوزارة الكائن بطريق السكة في العاصمة طرابلس يوم الأربعاء الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية