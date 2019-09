الجيش يفتح المجال للمواطنين لطرح الأسئلة

المتوسط

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الاثنين، عن إمكانية طرح الأسئلة من قبل المواطنين على الناطق باسم القيادة اللواء احمد المسماري.

وأوضحت صفحة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، على فيسبوك، أن القيادة العامة “تؤمن بضرورة التواصل المستمر مع المواطن الداعم الأساسي والجوهري للقوات المسلحة”، وانطلاقا من ذلك “سيتيح اللواء احمد المسماري الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر للمواطن الفرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات التي تجول في تفكيره وذلك في جلسة عامة سيتم تحديدمكانها وتوقيتها لاحقا”.

ودعت الصفحة “السادة المواطنين الراغبين في المشاركة تعبئة النموذج الوارد في هذا الرابط https://forms.gle/96iXokp4p73KrbGN6، وستصلك رسالة بالمكان والموعد

وأشارت الصفحة إلى أن الأماكن محدودة لذا سيتم الاختيار حسب اولوية استلام الرسائل مع مراعاة السن وطبيعة العمل والمدينة

