إفتتاح صيدلية الطوارئ بمركز بنغازي الطبي

أفتتحت صباح اليوم صيدلية الطوارئ في مركز بنغازي الطبي ، وتحدثت مدير إدارة الصيدلة الدكتورة غادة هدية ” نشعر بالفخر فى هذا اليوم بتمكننا من افتتاح الرسمي لصيدلية الطوارئ بعد شهرين من التجربة ، حاولنا بقدر الإمكان إن نوصل الخدمة الطبية لجميع المرضى المترددين على قسم الطوارئ والأقسام الإيوائية بالمركز الطبي .

وتابعت هدية ” قدمنا محاضرة بخصوص الصيدلة و قدمتها دكتورة إنعام بو خطوة رئيس قسم الصيدلة السريرية ، تضم المحاضرة شرح مفصل على آلية العمل والوصف الوظيفي للصيدلي وماهو دور المناوبين في الصيدلة طوال 24 ساعة في اليوم

وفي نفس السياق تحدث المكتب الإعلامي بالمركز الطبي مع الصيدلانية بقسم الطوارئ والمندوبة الطبية بشركة الشفاء والرضوان الدكتورة أسماء الرملي ” ستقوم بدعم أكبر لصيدلية الطوارئ لتغطي صيدلية الطوارئ والأقسام الإيوائية أيضا عند الحاجة ، تضم عدة أدوية منها أدوية لعلاج ضغط الدم وأدوية الكحة والسعال وأدوية لعلاج أمراض الدهون و أسبيرين لسيولة الدم.

