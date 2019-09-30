وزير التعليم بالمؤقتة يلتقي مراقبي التربية والتعليم بالبلديات

بحث وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبد الرحيم، مع مراقبي التربية والتعليم بالبلديات التابعة للحكومة المؤقتة، عددا من المواضيع الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد.

الاجتماع الذي عقد في جامعة عمر المختار بمدينة البيضاء، نوقشت خلاله عدة بنود شملت الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، وتحديد موعد انطلاق الدراسة، بالإضافة إلى عرض الخطة الدراسية الجديدة، وتقرير مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية، فيما يخص مشاريع الصيانة والإنشاء الخاصة بالمؤسسات التعليمية.

وخلال الاجتماع قدم مراقبو التعليم بالبلديات أبرز الملاحظات الخاصة بمراقباتهم، كل على حدة، كما استعرضوا أبرز المشاكل التي تعيق سير العملية التعليمية لديهم.

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