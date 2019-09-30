بلدية سبها تتسلم منتزه عائلي للسيدات

أعلنت بلدية سبها أنها وقعت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراسم الاستلام النهائي لأعمال تنفيذ منتزه سبها العائلي.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سبها أنه وقع مراسم التسليم النهائي عن المجلس البلدي ببلدية سبها محمد خليفة بوقارة وكيل ديوان المجلس ومحمد سليم وابراهيم بونوارة عن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة-مشروع التعافي بالإضافة لممثل الشركة المنفذة للمشروع وعدد من مخاتير المحلات ومدراء المؤسسات العامة والمواطنين.

وأكد المجلس أن التبعية التشغيلية لهذا المنتزه ستؤول لشركة الخدمات العامة فيما ستؤول إدارته بشكل مؤقت لخبيرات في مجال الطفل والمرأة موضحا أن المنتزه العائلي سيكون للعنصر النسائي فقط وبشكل مجاني مع السماح لدخول الأبناء الذكور دون سن العاشرة ويستم الإعلان عن الافتتاح الرسمي قريباً.

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