المتوسط

أعلنت المغرب احتضان المنتدى الاقتصادي الدولي الأول من نوعه حول ليبيا يومي 11 و12 نوفمبر المقبل بناء على اتفاق مع حكومة الوفاق.

ونقل موقع «360» المغربي، اليوم الإثنين عن مصدر حكومي، أن حكومة الوفاق قررت تنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة المغربية الرباط، مضيفا أن وفدًا ليبيًا يضم مسؤولين اقتصاديين التقى خلال الأسبوع الجاري في الرباط بمسؤولين مغاربة من بينهم وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي.

وأوضح أن تنظيم هذا الحدث الكبير سيتم بالشراكة مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية والاتحاد المغربي لغرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية.

وحسب الموقع المغربي، فقد دعا رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية محمد عبد الكريم رائد ، خلال زيارته للرباط ، إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وقال: «يجب أن ننظر إلى المستقبل بواقعية وتفاؤل. لدى ليبيا والمغرب الكثير من الإمكانيات للاستكشاف والاستغلال». ووجه منظمو المنتدى دعوات مشاركة إلى مسؤولين في بعض الدول الأوروبية.

The post المغرب تحتضن المنتدى الاقتصادي الدولي الأول من نوعه حول ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية