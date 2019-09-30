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وزير الخارجية المغربي: تكاثر المبادرات حيال ليبيا أوقع تنافرا بينها

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، عن أسفه لتسبب تكاثر المبادرات حيال ليبيا في تنافر بينها.

وقال بوريطة، في كلمة خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي انعقد بمبادرة من المغرب «إن اتفاق الصخيرات كان ولا يزال اتفاقا جيدا»، معربا عن الأسف لكون تكاثر المبادرات يؤدي إلى نوع من التنافر بينها، حسبما نقلت وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية.

وقال بوريطة «ثمة بالتأكيد طريق ثالث يمر بالضرورة عبر إعادة تعبئة صريحة وفعالة ومتناسقة» مبرزا أن للاتحاد الأفريقي دورا يضطلع به في هذا الشأن.

ووقعت أطراف الأزمة في ليبيا في 17 ديسمبر من العام 2015 بمنتجع الصخيرات في المغرب اتفاقا سياسيا انبثق عنه مجلس رئاسي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، معترف بها من المجتمع الدولي.

لكن حكومة الوفاق الوطني لم تحظ بثقة مجلس النواب الليبي رغم الاتفاق.

ومن آخر المبادرات المخصصة لحل أزمة ليبيا تحضير ألمانيا بدعم من الأمم المتحدة لمؤتمر دولي واسع حول ليبيا في الأسابيع المقبلة، لبحث فرص التسوية والحل السياسي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • Uمشكور الأخ ناصر من المغرب لكن لتوضيح الصورة اكثر – الانفلات الأمني والتحيز القبلي المستهتر بأمن البلاد من تجار المخدرات والسلاح وتهاونهم للإعفاء عن المجرمين – أدى لسقوط البلاد العربية منها ليبيا لأطماع كثيرة من دول اخرى – بل أصبحت العملية إعفاءات بمقابل مادي لبعض النفوس المريضة – ومحاولة اتهام الآخرين لجراءم ارتكبتها أيديهم – الان أصبحت المنطقة العربية في الشمال الأفريقي – عرضة لأطماع الأتراك وبعض الدول الأوروبية ويتعلمون اللغة العربية ليس حبا في العرب أمما للخلط الاجتماعي وسرقة الثراث واستغلال الراضي الزراعية والمحتوي الاقتصادي وتسخيره لصالح دولهم – دون اي خسارة – الان محاولة تشويه الهوية الليبية او المغربية اصبح نوع من الحرب الباردة – وتصدير ما لايتوالى مع الدين والعرف الذي أوصى به نبينا الكريم – وهذا لقلة التوعية الإعلامية للمواطنين المحليين سواء في الداخل او الخارج واهمال ثقافاته واهدافه – فمن المفترض كباقي الدول تواجد مكاتب المحاماة الاسلامية التي ترعى شءون المواطن العربي الشمال أفريقي المسلم حتى في الخارج – من زواجً وطلاق وأبناء ودراسة وعمل وإصابات في العمل وحالات مرضية ممكن اعتبارها مهمة في القانون الاسلامي للدول في أوروبا او بريطانيا – وتؤجد نقابات ومحامين على واسع النطاق العربي وأم يوجد منهم اي احد لمساعدة المواطن العربي المسلم في الخارج – ولتوضيح مهامه والتزاماته دون تدخل أطراف اخرى قد تمون السبب الرئيسي في النزاعات منا تفضلت حضرتكم – لتعبئة الفراغات الإدارية وعدم البحث عن بديل اخر غير البديل العربي المسلم تلذي يفهم الشءون الاجتماعية والإسلامية للمهاجر او الذي يعمل في الخارج .
    ولكن مني التحية .

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