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مواجهات بين الجيش وعناصر “داعش” قرب القطرون

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

القطرون-العنوان

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، بأن كتيبة “خالد بن الوليد” التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية تخوض مواجهات عنيفة مع مسلحي تنظيم الدولة “داعش” بين منطقتي أم الأرانب والقطرون.

وأوضحت المصادر بأن الاشتباكات تدور الآن بالقرب من “انتينة 80” في أقصى الجنوب الليبي.

وأكدت ذات المصادر بأن العناصر الإرهابية التي تخوض مواجهات مع كتيبة “خالد بن وليد” هم مجموعة إرهابيين فروا من مدينة مرزق.

وكانت القيادة الأمريكية الأفريقية “أفريكوم” أعلنت الأسبوع الماضي استهداف مواقع عدة لإرهابيين في مدينة مرزق وضواحي سبها عبر غارات جوية أدت إلى مقتل 36 إرهابياً.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • الجميع يعلمون ان كل هذه الأخبار علاوة عن محاولات فاشلة لتوجيه وتشتيت انتباه الوحدات العسكرية للجيش الليبي – عن المصادر الحقيقة للتهريب والاجرام الآتية عبر البحر المتوسط الموانيء الليبية كما حدث في عمليات تهريب الأسلحة للارهابيين والمهربين وتجار البشر والمخدرات وتزوير الأوراق الرسمية وبيعها ومهربي المساجد والممتلكات العامةًوالها – ومحاولة تهريبهم من قبضة العدالة من داخل السجون قبل تنفيذ الحد الشرعي فيهم – وطبعا محاولة إيجاد داعش في سواحل ليبيا بين مصراتة وسرت وما تنقله السفن القادمة عبر البحر الموانيء المشبوهة – فلهذا على الاستطلاعات العسكرية الليبية معرفة مكان وجود السرطان الإرهابي والمخالف للمعتقدات الليبية واستءصاله ووضع وحدات عسكرية على الموانئ البحرية قبل التدخل في شءون الجنوب الطاهر من هذه الاعمال .

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