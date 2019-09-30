مواجهات بين الجيش وعناصر “داعش” قرب القطرون

القطرون-العنوان

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، بأن كتيبة “خالد بن الوليد” التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية تخوض مواجهات عنيفة مع مسلحي تنظيم الدولة “داعش” بين منطقتي أم الأرانب والقطرون.

وأوضحت المصادر بأن الاشتباكات تدور الآن بالقرب من “انتينة 80” في أقصى الجنوب الليبي.

وأكدت ذات المصادر بأن العناصر الإرهابية التي تخوض مواجهات مع كتيبة “خالد بن وليد” هم مجموعة إرهابيين فروا من مدينة مرزق.

وكانت القيادة الأمريكية الأفريقية “أفريكوم” أعلنت الأسبوع الماضي استهداف مواقع عدة لإرهابيين في مدينة مرزق وضواحي سبها عبر غارات جوية أدت إلى مقتل 36 إرهابياً.

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