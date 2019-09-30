إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تنفي لـ”وال” صدور تقرير أمريكي يحذر صراحة من استخدام دواء Ranitidine

البيضاء 30 سبتمبر 2019 (وال)- أصدرت إدارة الصيدلة والمعدات وتجهيزات والملتزمات الطبية بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، بيانًا بشأن تداول بيان صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن وجود الأدوية المسرطنة في عقار “Ranitidine“.

ونفت مديرة إدارة الصيدلة والمعدات وتجهيزات والملتزمات الطبية بالوزارة أسماء بعيره – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – صدور هذا البيان المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم 13 سبتمبر الحالي.

وأكدت أسماء بعيره أن الوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة ترجمت البيان، وتبين أنه لم يصدر قرار بسحب الدواء Ranitidine من قبل إدارة الصيدلة، وأنه لم يتم وقف تصنيع الدواء ولم يتم سحبه من قبل وزارة الصحة الليبية.

وأوضحت بعيره أن استخدم هذا الدواء يؤدي إلى زيادة الحامض المعدي عند الإنسان في حالة الأمراض العديدة، ولكن بصفة عامة هو دواء مضاد للحموضة.

وشددت أسماء بعيره على إن هذا دواء سوّق عالميًا في عام 1981م، يعني الدواء له 38 سنة في السوق، وهذا يدل على إنه له نسبة عالية من الاستعمال الأمن، كما يُعد الأكثر مبيعًا في العالم.

وأضافت أسماء بعيره أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، كانت قد أعلنت في وقت سابق، على إنها سحبت عينات عن بعض الأدوية التي تحتوي على مادة رانيتيدين، بما في ذلك بعض المنتجات المعروفة باسم دواء Zantac الذي يحمل الأسم التجاري، تحتوي على شوائب نيتروسامين تسمىN-nitrosodimethylamine (NDM، بمستويات منخفضة.

وتابعت أسماء بعيره: “يتم تصنيف NDMA كمادة مسرطنة محتملة للإنسان، مادة يمكن أن تسبب السرطان، وليست المسبب الأساسي له، لهذا فإن هذا الدواء لا يُشكل خطورة على صحة الأفراد، بناء على هذه النتائج الاختبارات المعملية NDMA، هو الملوث البيئي المعروف، ويوجد في الماء والأطعمة، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات”.

وتابعت أسماء بعيره: “توجد مواد خطيرة مسرطنة، ولم يُحرك لها ساكنة، وهي من الاستعمالات اليومية للإنسان، وخاصة بعض المهنيين الصحيين يتكلمون عن عقار Ranitidine، وهم يغفلون عن استعمالات خطيرة، كإضافة البنزين في الحناء فهو مسرطن وخطير للغاية، وأيضا مضار التدخين، وغيرها من الأمور المنتشرة في المجتمع”.

وتابعت أسماء بعيره: “هذه المعلومات جاءت بناء عن تقارير صادرة من خبراء، لأن الهيأة لها المرجعية الأولى في الصيدلة في العالم، حيث صدر بيان جديد خلال 18ساعة، وفي 26 سبتمبر الحالي، أصدرت هيأة الغذاء والدواء الأمريكية بيان وآخر ترجمة حرفية فيه يقول البيان : “ما يجب أن يعرف المريض بخصوص الدواء Ranitidine، لم يتم سحب جميع الأدوية، التي يتم تسويقها في ولايات المتحدة الأمريكية، وإدارة الأدوية والعقاقير لا تنصح الأفراد، بتوقف عن تناول الأدوية Ranitidine، حتى الأدوية المسحوبة يمكن للمستهلكين الذين يتناولون Ranitidine من الصيدليات، النظر في استخدام المنتجات أخرى في حالة رغبتهم في ذلك”.

واستغربت أسماء بعيره بشأن ما تم تداوله عن خطورة العقار، وأسباب تهويل وتضخيم الأمر في دول والصحف العربية، مضيفة: “كوني مترجمة أضع هذا التساؤل؟؟؟؟، لأني لم ألاحظ هذا الأمر في الدول الأخرى من العالم، فلم تتناوله الصحف العالمية !!!”.

وأعربت أسماء بعيره عن أسفها الشديد، بما قامت به الدول العربية باستحداث ضجة، وردود أفعال خاطئة لا تُناسب تصريح الإدارة، كما أعربت عن تحفظها عن الإجابة عن ردود أفعال الدول العربية حيال البيان رغم معرفتها للأسباب. (وال- بنغازي) س س/ ر ت

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