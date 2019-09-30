وزير التعليم في الحكومة المؤقتة يبحث ملف القطاع مع مراقبي التربية والتعليم في البلديات

البيضاء 30 سبتمبر 2019 (وال)- عقد معالي وزير التعليم في الحكومة الليبية الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، اجتماع الثاني بمراقبي التربية والتعليم بالبلديات.

هذا وبحث معالي الوزير التعليم خلال الاجتماع الذي عقده بديوان الوزارة في البيضاء، عدة مواضيع المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد 2019 – 2020 م.

وناقش معالي الوزير التعليم خلال الاجتماع، عدة بنود شملت الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، وتحديد موعد انطلاق الدراسة، بالإضافة إلى عرض الخطة الدراسية التي تم اعتمادها من الوزارة، بالإضافة إلى عرض تقرير مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية، فيما يخص مشاريع الصيانة والإنشاء الخاصة بالمؤسسات التعليمية.

وأشاد معالي الوزير التعليم بجهود مراقبي التربية والتعليم، ومسؤولي الإدارات والمكاتب والمصالح والهيئات التابعة للوزارة، وذلك لدورهم الكبير في دعم سيّر العملية التعليمية على مستوى المناطق التعليمية.

من جهته، قدّم مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، أبرز الملاحظات الخاصة بمراقباتهم كل على حدا، وأبرز المشاكل التي تُعيق سيّر العملية التعليمية لديهم، بالإضافة إلى توفير الوسائل التعليمية والكتاب المدرسي، واستيفاء إجراءات صرف مرتبات عقود المعلمين، بالإضافة إلى منح مراقبي التربية والتعليم مزيدًا من الصلاحيات، وذلك لتذليل الصعاب أمام شريحة قطاع التعليم.

والجدير بالذكر، أن الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين بقاعة الاجتماعات الرئيسية بكلية الزراعة في جامعة عمر المختار في مدينة البيضاء، حضره السادة وكيل التربية والتعليم المكلف الدكتور خالد اسبيته، والسيد مدير المركز العام للمناهج التعليمية والبحوث التربوية، والسيد مدير مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية التابعة للوزارة، والسيد مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، إلى جانب عدد من السادة مديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة.

يُشار إلى أن الوزارة التربية والتعليم ستُعلن عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019 – 2020 م، خلال حفل ستُقيمه يوم الثلاثاء، ستكشف فيه عن الخطة الدراسية، والمشروع الوطني للتدريب، وخطة عمل مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية. (وال- البيضاء) ر ع/ ر ت

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