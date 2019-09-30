تجديد معدات محطات كهربائية بالجبل الأخضر وطبرق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قيام إدارة مشروعات توزيع الجبل الأخضر بالإدارة العامة لمشروعات التوزيع بتنفيذ مشروع تجديد معدات محطتي جهد 11/30 ك. ف بمنطقة قصر ليبيا بالجبل الأخضر وحي النصر بمدينة طبرق.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه من المنتظر إجراء الاختبارات التشغيلية النهائية للدخول بها على الشبكة العامة بالتنسيق مع إدارة شبكات الجهد المتوسط الجبل الأخضر موضحة أن ذلك يأتي في إطار الخطط الموضوعة والجاري تنفيذها لتجديد معدات محطات الجهد المتوسط بهدف فك الاختناقات ودعم الشبكة الكهربائية بمختلف المناطق.

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