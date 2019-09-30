قوة حماية وتأمين سرت تعلن تعرض المقر الإداري لجهاز استثمار مياه النهر لقصف جوي

أعلنت قوة تأمين وحماية سرت، اليوم الاثنين، عن تعرض المقر الإداري لجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى لثلاث غارات جوية خلفت خسائر مادية في المبنى، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأعلن عميد بلدية سرت، مختار المعداني أمس الأحد، أن المدينة «تعرضت للقصف الجوي من قبل الطيران الحربي التابع لعملية الكرامة استهدف مواقع مدنية وعسكرية بالمدينة خلال الـ 48 ساعة الماضية أسفر عن وقوع شهداء وجرحى من قوة حماية وتأمين سرت وتدمير مقار إدارية وخسائر مادية أخرى»، مؤكدا أن «بلدية سرت ضد هذا الخراب».

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