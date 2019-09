المتوسط

أعلنت إدارة جهاز الامداد الطبي بالحكومة المؤقتة صرف شحنات طبية لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية.

وأوضحت الإدارة عبر صفحتها على فيسبوك، أنه تم صرف شحنة كبيرة الى مستشفى ترهونة التعليمي من ادوية عامة و مستلزمات طبية و مستلزمات اشعة و اسلاك جراحة، وصرف شحنة الى مستشفى الشهيد محمد المقريف اجدابيا من ادوية عامة و مستلزمات طبية و مستلزمات اشعة، و صرف شحنة الى مركز طبرق الطبي من مستلزمات طبية، و صرف شحنة الى المركز الصحي الزويتينة و المركز الصحي سلطان من ادوية عامة و مستلزمات طبية، و صرف شحنة الى مستشفى الأطفال بنغازي من مستلزمات طبية، إضافة إلى وصرف شحنة الى ادارة الخدمات الصحية بنغازي من مستلزمات طبية.

The post الإمداد الطبي بالمؤقتة يصرف شحنات أدوية ومعدات طبية لمستشفيات ومراكز صحية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية