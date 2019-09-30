اختتام دورة إعداد معلمي مادة التربية الوطنية في أوجلة

أقيم في مدينة أوجلة حفل اختتام دورة إعداد معلمي ومعلمات مادة التربية الوطنية، والتي نظمت لمدة عشرة أيام استهدفت معلمي مواد الاجتماعيات.

حفل الاختتام تمت خلاله مراجعة أهم وأبرز النقاط التي طرحت طيلة فترة التدريب، ومنها طرق التعلم الحديث، والخارطة الذهنية، واستراتيجات التعلم وإدارة الوقت، كما ألقيت العديد من كلمات الشكر، ووزعت شهادات التقدير على المشاركين بالدورة.

هذا وحضر الحفل مدير مكتب التفتيش بالواحات، ورئيس مركز التدريب والتطوير الواحات، وعدد من المدربين والمعلمين المشاركين في الدورة التدريبية.

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