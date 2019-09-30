“أفريكوم” تقتل 7 دواعش بغارة جنوبي ليبيا

أعنلت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا “أفريكوم”، شن غارة جوية جديدة في جنوب ليبيا استهدفت إرهابيي داعش، أمس الأحد.

وقالت “أفريكوم” في بيان اليوم الاثنين، إن الغارة الجوية التي جاءت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني، أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين، فيما لم تشر التقديرات إلى عدم إصابة أي مدني.

وقال مدير عمليات القيادة الأمريكية في إفريقيا اللواء ويليام جايلر، “استهداف تنظيم داعش – ليبيا والشبكات الإرهابية الأخرى يحط قدرتها على القيام بعمليات ضد الشعب الليبي بفعالية.. من خلال تعطيل تخطيط الإرهابيين وتدريبهم وأنشطتهم ، نضعف أيضًا من قدرتهم على تهديد مصالح الولايات المتحدة والشركاء في المنطقة”.

وأكدت “أفريكوم” دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا من أجل الحفاظ على تركيزنا المشترك على تعطيل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.