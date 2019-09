غرفة عمليات اجدابيا: سلاح الجو يستهدف المليشيات في العلوج

المتوسط

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا اليوم الاثنين، عن غارة لسلاح الجو استهدفت تمركزات العلوج بمنطقة الرملة.

وفي سياق آخر أعلنت الغرفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن كتيبة خالد بن الوليد تخوض مواجهات عنيفة مع مسلحي من تنظيم داعش الفارين من مدينة مرزق، مبينة أن الاشتباكات مندلعة بين منطقتي أم الأرانب و القطرون بالقرب من ( انتينة 80 ) .

من جهة أخرى أكدت الغرفة تقدم قوات الجيش في محور الساعدية وانسحاب مليشيات مصراته باتجاه سوق السيارات.

