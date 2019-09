المتوسط

أعلنت غرفة عمليات الكرامة سوق الجمعة، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو دك مقر كتيبة المليشياوي عبد الواحـد الزرع بمنطقة مشروع النهر في سرت.

وأشارت الغرفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن سلاح الجو استهدف بصاروخ مقر مليشيا الـردع في مطار معيتيقة

ولفتت الغرفة إلى أن الاشتباكات تجددت بين قوات الجيش والمليشيات القرب من العربان

