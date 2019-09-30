الحرس البلدي الجفرة يطالب المحلات التجارية بجديد تراخيصهم

حذر جهاز الحرس البلدي فرع الجفرة اصحاب محلات الأنشطة الاقتصاديةلغير المرخصة الى ضرورة استكمال الاجراءات القانونية لمزاولة نشاطهم التجاري .

ودعا في اعلان له القصابين وتجار المواد الغذائية والخضروات والصيدليات ومحلات صناعة وبيع الحلويات والباعة المتجولين الى ضرورة الاسراع باستخراج وتجديد تراخيصهم والا سيضطر لاغلاقها الى حين توفر المطلوب في غضون اربعة ايام .

من جهة اخرى دعا الجهاز كافة الموظفين المدنيين الى الالتحاق باعمالهم وتعبئة نموذج الاستمرارية مؤكدا بانه في حالة عدم الحضور لتسوية اوضاعهم الوظيفية سيتم ايقاف مرتباتهم .

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