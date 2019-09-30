الشّعب اللّيبيّ اتحد و واجه داعش حتي أن طرده من البلاد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لقد ضاق الشّعب اللّيبيّ ذرعًا من داعش ومن جماعاته الإرهابيّة ومن حيله الماكرة الّتي دمّرت البلاد وكلّ ما فيها. فداعش، وبعد أن استقطب عناصر له في ليبيا، راح يشنّ هجمات عشوائيّة ودامية استهدف من خلالها المواقع الأكثر أهميّة في البلاد.

حيث أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 ، هذا التفجير الإرهابي الذي راح ضحيته 4 مدنيين أبرياء سبقه بأيام تفجير جبان أخر بتاريح 10 سبتمبر 2018 عندما هاجمت عصابة من الإرهابيين مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. و بدأت هذه التهديدات تهز أمن العاصمة منذ مطلع مايو 2018 حين هاجم داعش مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال بطرابلس بأسلحة نارية أطلقها عناصره الذين كانوا يستقلون سيارة أمام المقر، قبل أن تقتحم قوة الردع الخاصة المقر وتنهي الأزمة التي قتل فيها 14 شخصا وأصيب 20 آخرين واحتراق جزء كبير من المقر.

لقد سيطر داعش على أهمّ المناطق اللّيبيّة مثل طرابلس ودرنة وصبراته وغيرها من المواقع االّتي تميّز ليبيا عن غيرها من البلدان في شمال أفريقيا من حيث الاقتصاد والسياسة والثقافة وغيرها. بعد دخول داعش، أصبح اللّيبيون رهينة جنون و إجرام هذا التّنظيم المتشدد والمجرم.

لكنّ الشّعب اللّيبيّ اتحد واستجمع قواه ووقف يدًا واحدةً في وجه الإرهاب الداعشيّ الّذي كاد أن يضع البلاد على كفّ عفريت. ففي هذا السّياق، يقول أحد سكان درنة، الّتي وقعت بين أيدي الجماعات الإرهابيّة لسنوات، أنّ درنة عاشت سنوات عصيبة جدًّا بسببسيطرة داعش الّذي نشر عناصره بحجة تأمين المدينة. كما أنّه يخبر كيف انتفض أبناء هذه المدينة على داعش وخرجوا لمواجهة التّنظيمورفضوا فكره المتشدّد.

إضافةً إلى ذلك، قام أهل درنة بتسليم السّلطات كلّ ما يجدونه من أدلّةٍ ضدّ داعش ويبلّغون عن أيّ تحرّكات مشبوهة. لقد تعاون اللّيببيون معأجهزة الدّولة اللّيبيّة وأفسحوا المجال لتدخّل الجيش لتحرير أهل درنة من عذابات عانوها لسنوات على يد التنظيمات الإرهابية. وهكذا، بعد أنتمّ التخلّص من داعش عادت الحياة إلى درنة وعاد السلام إلى قلوب أهل المدينة.

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