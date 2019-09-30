جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع ترهونة تعقد اجتماع بأقسام ولجان الفرعية

ترهونة 30 سبتمبر 2019 (وال)- عقدت إدارة جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع ترهونة، اجتماعها العادي بحضور رئيس ومسؤولي الأقسام واللجان الفرعية بالجمعية.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأحد، استعراض عمل لجنة الأزمة، واللجان الفرعية التابعة للجنة الرئيسية بجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع ترهونة، التي تقدم العون والمساعدة للأسر النازحة.

وقال رئيس الجمعية مصطفى ابوزويدة إن عدد الأسر النازحة بمدينة ترهونة، تبلغ أكثر من 5500 أسرة، وقد شرعت إدارة الجمعية منذ بداية نزوح الأسر من طرابلس، بتقديم العون والمساعدة، رغم قلة الإمكانيات.

وأوضح مصطفى ابوزويدة أن الجمعية ومن خلال التواصل مع الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي، قدمت العديد من المساعدات الإنسانية والغذائية للأسر النازحة.

وأكد مصطفى ابوزويدة أن عدد الأسر النازحة، لا يتناسب مع الإمكانيات المحدودة للجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع ترهونة. (وال- ترهونة) ع ع

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