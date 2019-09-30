افتتاح صيدلية الطوارئ بمركز بنغازي الطبي

بنغازي 30 سبتمبر 2019 (وال)- افتتحت مديرة مركز بنغازي الطبي الدكتور فتحية العريبي اليوم الإثنين، صيدلية الطوارئ بمركز بنغازي الطبي برعاية شركة الشفاء والرضوان الطبية.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمركز خليل قويدر – لوكالة الأنباء الليبية- إن افتتاح الصيدلية تم بحضور مديرة المركز الدكتور فتحية العريبي، إلى جانب عدد من أطباء وصيادلة بالمركز وخارجها.

وقالت مديرة إدارة الصيدلة بالمركز الدكتور غادة هدية: “نشعر بالفخر في هذا اليوم، بتمكننا من القيام بالافتتاح الرسمي لصيدلية الطوارئ بعد شهرين من التجربة”.

وأضافت الدكتورة غادة هدية: “حاولنا بقدر الإمكان أن نوصل الخدمة الطبية للجميع المرضى المترددين على قسم الطوارئ، والأقسام الإيوائية بمركز بنغازي الطبي الذي يفتتح أبوابه في فترة المسائية”.

وأشادت الدكتور غادة هدية بجهود الدكتور معتصم بالله الشلماني، منذ بداية افتتاح الصيدلية ووضعه خطة العمل لسيّر الصيدلية، ومشاركته الفعّالة في كتابة النماذج، والتصور التي تعمل به الصيدلية في الوقت الحالي.

وتابعت الدكتور غادة هدية: “قدمنا محاضرة بخصوص الصيدلة وقدمتها رئيسة قسم الصيدلة السريرية الدكتورة إنعام أبو خطوة، تضم المحاضرة شرح مفصل على آلية العمل، والوصف الوظيفي للصيدلي، وما هو دور المناوبين في الصيدلة طوال 24 ساعة في اليوم”.

من جهته، قالت الصيدلانية في قسم الطوارئ والمندوبة الطبية بشركة الشفاء والرضوان الدكتور أسماء الرملي: “تم افتتاح الصيدلة برعاية شركة الشفاء والرضوان، حيث شاركت الشركة بعديد من منتجاتها الطبية والأدوية، وستقوم بدعم أكبر لصيدلية الطوارئ، لتغطي الطوارئ والأقسام الإيوائية أيضًا عن حاجتها من الأدوية”.

وأضافت الدكتور أسماء الرملي: “تضم صيدلية الطوارئ عدة أدوية، منها أدوية لعلاج ضغط الدم، وأدوية لعلاج داء الكحة والسعال، وأدوية لعلاج أمراض الدهون أسبرين لسيولة الدم”. (وال- بنغازي) س س/ ر ت

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