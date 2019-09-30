أفريكوم تعلن مقتل 7 إرهابيين في ضربة جوية جديدة جنوب البلاد

مرزق-العنوان

أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، اليوم الاثنين، مقتل 7 أشخاص قالت أنهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في غارة جوية جديدة نفذت أمس الأحد في جنوب ليبيا.

وقال مدير العمليات في “أفريكوم” اللواء ويليام جايلر، أن الضربة جاءت في سعي أفريكوم وراء داعش والشبكات الإرهابية الأخرى، من أجل الحد من قدرتها وفعاليتها وتعطيل تخطيط الإرهابيين، ومن أجل أن نضعف من قدرتهم على تهديد مصالح الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة.

وأشار اللواء ويليام جايلر إلى أن القيادة الأمريكية الإفريقية تواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا من أجل الحفاظ على تركيزنا المشترك على تعطيل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم إصابة مدنيين نتيجة لهذه الغارة الجوية.

وتعد هذه الضربة الجوية الرابعة التي نفذتها “أفريكوم” خلال شهر سبتمبر الجاري، وأشار ت الـ “أفريكوم” إلى أن الضربة نفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

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