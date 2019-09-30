صور..مركز بنغازي الطبي يحتفل بافتتاح صيدلية الطوارئ

افتتحت مديرة مركز بنغازي الطبي الدكتور فتحية العريبي ، صيدلية الطوارئ بمركز بنغازي الطبي برعاية شركة الشفاء والرضوان الطبية ،وكان ذلك بحضور جميع أطباء وصيادلة مركز بنغازي الطبي وخارجها.

وقد تم افتتاح الصيدلية برعاية شركة الشفاء والرضوان حيث شاركت شركة الشفاء بالعديد من منتجاتها الطبية والأدوية وستقوم بدعم أكبر لصيدلية الطوارئ لتغطي صيدلية الطوارئ والأقسام الإيوائية أيضا عند الحاجة ، تضم عدة أدوية منها أدوية لعلاج ضغط الدم وأدوية الكحة والسعال وأدوية لعلاج أمراض الدهون و أسبيرين لسيولة الدم.

وقالت مدير إدارة الصيدلة الدكتورة غادة هدية ،في تصريح نقله المكتب الإعلامي للمركز ” نشعر بالفخر فى هذا اليوم بتمكننا من افتتاح الرسمي لصيدلية الطوارئ بعد شهرين من التجربة ، حاولنا بقدر الإمكان إن نوصل الخدمة الطبية لجميع المرضى المترددين على قسم الطوارئ والأقسام الإيوائية بالمركز الطبي .



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