مجلس وزراء الحكومة الليبية يصدر قرارًا بإنشاء “5” فصول دراسية ببلدية شحات

قرنادة 30 سبتمبر 2019 (وال)- أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية اليوم الإثنين، قرارًا بتنفيذ صيانة وإنشاء عدد “5” فصول دراسية بمدرسة المنصورة للتعليم الإعدادي ببلدية شحات.

هذا وتضمن القرار رقم “642” لسنة 2019 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى: منح إذن لمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية، بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة، وذلك لأهميته وضرورته وفي حدود قيمة وقدرها 687.444.929 ألف دينار ليبي، على أن يتم التسييّل بقرار لاحق لمجلس الوزراء، وحسب المستخلصات الجاهزة للدفع، وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقًا للتشريعات النافذة. (وال- قرنادة) ر ت

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