عقد النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد معيتيق” ، اليوم الاثنين مع وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية ” عبدالباري شنبارو”، اجتماع لمتابعة سير العمل داخل الوزارة وتفعيل دورها داخل البلديات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء لمخصصات الخدمات العامة داخل البلديات وكيفية الاستفادة منها للرفع من مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين

